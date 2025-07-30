На Камчатці стався потужний землетрус магнітудою 8,7, який спричинив цунамі — відео

Попередження про цунамі оголосили там, на Курильських островах, а також на Алясці та Гаваях та в Японії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Камчатському півострові стався найпотужніший за останнє десятиліття землетрус магнітудою приблизно 8,7. Перші підземні поштовхи почалися у місті Північно-Курильськ об 11:30 за місцевим часом.

В будівлях тремтіли меблі, з полиць падали товари, а в автомобілях спрацьовували сигналізації.

За даними росзмі, землетруси сталися також у Північно-Курильську та Петропавловську. В окремих районах Петропавловська-Камчатського відчувалися поштовхи силою 7-8 балів.

Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя далекосхідного півострова Камчатка, віддаленої та малонаселеної частини країни.

Губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко повідомив, що в регіоні оголошено загрозу цунамі, здійснюється евакуація жителів на височину з потенційно небезпечної зони.

У Петропавловську-Камчатському частково зруйновано будівлю одного з дитячих садків.

Повідомляється, що це найпотужніший землетрус у регіоні з 1952 року.

Після землетрусу Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оголосило загрозу цунамі на півострові Аляска.

Про загрозу цунамі для узбережжя своєї країни повідомило і метеорологічне агенство Японії.

За даними японського громадського мовника NHK, метеорологічне агентство країни попереджає про можливі хвилі висотою до 1 метра.

Досі на Камчатці спостерігаються сильні афтершоки. Кажуть, що вони триватимуть ще протягом місяця магнітудою до 7,5.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.