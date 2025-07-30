Руслан Стефанчук повідомив, коли Рада може розглянути зміни у держбюджет щодо фінансування ЗСУ

Парламент планує розглянути зміни до держбюджету на поточний рік, щоб збільшити фінансування Збройних сил.

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Верховна Рада 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, пов'язані з фінансуванням Збройних сил України. Про це у інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що військові мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави і наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проекту бюджету на 2026 рік.

За словами Стефанчука, депутати будуть розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься президентський законопроект щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

"Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - підкреслив Стефанчук.

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