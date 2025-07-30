Руслан Стефанчук о НАБУ и САП: Не может быть в Украине бесконтрольных органов, потому что нужно быть независимым, но не независимым от закона

Спикер Рады Стефанчук объяснил особенности нового президентского законопроекта о независимости НАБУ и САП.

Фото: Суспільне

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НАБУ и САП не могут быть полностью бесконтрольными и не зависеть от общего видения украинской победы – об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Мы-Украина", комментируя президентский законопроект №13533 о НАБУ и САП.

Стефанчук подчеркнул, что в Украине не может быть органов, действующих бесконтрольно. По его мнению, важно сохранять баланс: учреждения должны быть независимыми, но в то же время действовать в рамках закона и в интересах государства.

По его словам, документ направлен на две ключевые цели: усиление независимости антикоррупционных органов и предотвращение влияния со стороны РФ на украинских чиновников.

"Потому что ну не может быть в Украине бесконтрольных органов, потому что нужно быть независимым, но не независимым от закона, от видения и от, скажем так, от украинской победы", - сказал спикер парламента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к прежнему состоянию.

Внесенный в Верховную Раду законопроект 13533 о полномочиях антикоррупционных органов НАБУ и САП согласован со всеми органами правопорядка. Это сбалансированный документ, который будет быстро принят, — сказала народная депутат от «Слуги народа», заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

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