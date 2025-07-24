Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

18:46, 24 липня 2025
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.
САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно САП і НАБУ. Ним скасовується частина змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо ролі НАБУ і САП.

Нагадаємо, раніше він заявив, що цей законопроект «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання». «Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП», підкреслив Президент.

Законопроектом пропонується скасувати низку змін стосовно ролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, керівнику САП повертається статус керівника органу прокуратури.

Також скасовується доповнення статті 480 КПК нормами про особливий порядок кримінального провадження стосовно керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом і його заступників, прем’єр-міністра, міністрів та заступників, держслужбовців категорії «А», директора ДБР та директора БЕБ. Відповідно також повертається норма статті 481 КПК, що повідомлення про підозру народному депутату України, кандидату у Президенти України та іншим може здійснюватися також і керівником САП.

Працівники НАБУ зможуть їздити за кордон лише у службові відрядження

Також законопроектом Кабміну і НАБУ протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом доручається внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень

Перевірка на детекторі брехні

Однією з головних новацій стане те, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим новим законом СБУ повинна провести перевірку працівників НАБУ, САП, а також БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Загалом, підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Мін’юсту та Офісу Генпрокурора доручається посилити роботу щодо розшуку та екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.

Крім того, Офісу Генпрокурора, Мін’юсту, АРМА, НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ, Держфінмоніторингу буде доручено посилити роботу щодо виявлення, розшуку та повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. У разі необхідності, протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до Верховної Ради відповідний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ законопроект САП Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У НАБУ заявили, що законопроект Президента Зеленського відновлює усі гарантії незалежності НАБУ і САП

НАБУ і САП заявили, що законопроект, поданий Президентом Зеленським, повертає усі процесуальні повноваження.

САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.

На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Втрата чинності нормою КПК внаслідок зміни норми КПК чи визнання її неконституційною не створює підстав для перегляду рішення, прийнятого до змін – Верховний Суд

Втрата чинності положенням Кримінального процесуального кодексу внаслідок зміни КПК або визнання такого положення неконституційним не створює підстав для перегляду рішення, ухваленого відповідно до порядку, який існував на час його ухвалення – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду