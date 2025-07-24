САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.

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Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно САП і НАБУ. Ним скасовується частина змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо ролі НАБУ і САП.

Нагадаємо, раніше він заявив, що цей законопроект «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання». «Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП», підкреслив Президент.

Законопроектом пропонується скасувати низку змін стосовно ролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, керівнику САП повертається статус керівника органу прокуратури.

Також скасовується доповнення статті 480 КПК нормами про особливий порядок кримінального провадження стосовно керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом і його заступників, прем’єр-міністра, міністрів та заступників, держслужбовців категорії «А», директора ДБР та директора БЕБ. Відповідно також повертається норма статті 481 КПК, що повідомлення про підозру народному депутату України, кандидату у Президенти України та іншим може здійснюватися також і керівником САП.

Працівники НАБУ зможуть їздити за кордон лише у службові відрядження

Також законопроектом Кабміну і НАБУ протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом доручається внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень

Перевірка на детекторі брехні

Однією з головних новацій стане те, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим новим законом СБУ повинна провести перевірку працівників НАБУ, САП, а також БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Загалом, підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Мін’юсту та Офісу Генпрокурора доручається посилити роботу щодо розшуку та екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.

Крім того, Офісу Генпрокурора, Мін’юсту, АРМА, НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ, Держфінмоніторингу буде доручено посилити роботу щодо виявлення, розшуку та повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. У разі необхідності, протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до Верховної Ради відповідний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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