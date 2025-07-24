САП вернут широту полномочий, а сотрудников НАБУ проверят на полиграфе – Президент Зеленский внес законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым отменяется часть изменений относительно НАБУ и САП, внесенных законопроектом 12414, но предусматривается полиграф для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции.

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Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно САП и НАБУ. Им отменяется часть изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно роли НАБУ и САП.

Напомним, ранее он заявил, что этот законопроект «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства». «Текст сбалансирован. Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП», – подчеркнул Президент.

Законопроектом предлагается отменить ряд изменений относительно роли Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.

Также отменяется дополнение статьи 480 УПК нормами об особом порядке уголовного производства в отношении руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом и его заместителей, премьер-министра, министров и заместителей, госслужащих категории «А», директора ГБР и директора БЭБ. Соответственно также возвращается норма статьи 481 УПК, что уведомление о подозрении народному депутату Украины, кандидату в Президенты Украины и другим может осуществляться также и руководителем САП.

Сотрудники НАБУ смогут ездить за границу только в служебные командировки

Также законопроектом Кабмину и НАБУ в течение одного месяца со дня вступления в силу этого закона поручается внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета на время действия военного положения выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Проверка на детекторе лжи

Одной из главных новаций станет то, что в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого нового закона СБУ должна провести проверку сотрудников НАБУ, САП, а также БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

В целом, подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в два года должно будет проводить полиграфологические исследования сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу РФ.

Минюсту и Офису Генпрокурора поручается усилить работу по розыску и экстрадиции лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания. В случае необходимости, в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого Закона совместно с КМУ разработать и подать в ВРУ проект изменений в законодательство в этой части.

Кроме того, Офису Генпрокурора, Минюсту, АРМА, НАБУ, БЭБ, ГБР, СБУ, НПУ, Госфинмониторингу будет поручено усилить работу по выявлению, розыску и возвращению из иностранных государств активов, добытых преступным путем. В случае необходимости, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого Закона совместно с КМУ разработать и подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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