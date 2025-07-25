Укрзализныця искореняет липовые билеты и перекупщиков – что ждет пассажиров при посадке в поезда

Укрзализныця объявила об усилении проверок документов при посадке на поезда из-за жалоб на ненадлежащий контроль соответствия имени в билете и паспорте пассажира. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для обеспечения честного доступа к билетам вводятся новые меры:
Укрзализныця уже более двух лет использует ряд инструментов для борьбы с мошенничеством:
Платформа OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты. Укрзализныця призывает сообщать о таких объявлениях.
Компания продолжает предоставлять приоритет военнослужащим, детским группам из прифронтовых регионов, раненым, внутренне перемещенным лицам и международным дипломатам. В пик сезона это создает дополнительную нагрузку на вагонный парк, но Укрзализныця принимает меры:
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