Укрзализныця искореняет липовые билеты и перекупщиков – что ждет пассажиров при посадке в поезда

Укрзализныця усиливает контроль документов пассажиров для борьбы с перекупщиками.

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Укрзализныця объявила об усилении проверок документов при посадке на поезда из-за жалоб на ненадлежащий контроль соответствия имени в билете и паспорте пассажира. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для обеспечения честного доступа к билетам вводятся новые меры:

На станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны для проверки документов.

Поездные бригады получили указания тщательнее сверять данные пассажиров.

Укрзализныця уже более двух лет использует ряд инструментов для борьбы с мошенничеством:

Для покупки билетов на популярные международные рейсы требуется верификация через «Дію».

Сотни пассажиров с билетами, оформленными на чужое имя, не допущены к поездам.

Платформа OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты. Укрзализныця призывает сообщать о таких объявлениях.

Компания продолжает предоставлять приоритет военнослужащим, детским группам из прифронтовых регионов, раненым, внутренне перемещенным лицам и международным дипломатам. В пик сезона это создает дополнительную нагрузку на вагонный парк, но Укрзализныця принимает меры:

Назначает дополнительные рейсы.

Оптимизирует использование каждого вагона.

Начинает новый этап борьбы с перекупщиками.

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