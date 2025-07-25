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Укрзалізниця викорінює липові квитки і перекупників – що чекає на пасажирів під час посадки у поїзди

10:47, 25 липня 2025
Укрзалізниця посилює контроль документів пасажирів для боротьби з перекупниками.
Укрзалізниця викорінює липові квитки і перекупників – що чекає на пасажирів під час посадки у поїзди
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Укрзалізниця оголосила про посилення перевірок документів під час посадки на поїзди через скарги на неналежний контроль відповідності імені в квитку та паспорті пасажира. Про це повідомила пресслужба компанії.

Для забезпечення чесного доступу до квитків запроваджуються нові заходи:

  • На станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони для перевірки документів.
  • Поїзні бригади отримали вказівки ретельніше звіряти дані пасажирів.

Укрзалізниця вже понад два роки використовує низку інструментів для боротьби з шахрайством:

  • Для купівлі квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через «Дію».
  • Сотні пасажирів із квитками, оформленими на чуже ім’я, не допущені до поїздів.

Платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки. Укрзалізниця закликає повідомляти про такі оголошення.

Компанія продовжує надавати пріоритет військовослужбовцям, дитячим групам із прифронтових регіонів, пораненим, внутрішньо переміщеним особам і міжнародним дипломатам. У пік сезону це створює додаткове навантаження на вагонний парк, але Укрзалізниця вживає заходів:

  • Призначає додаткові рейси.
  • Оптимізує використання кожного вагона.
  • Розпочинає новий етап боротьби з перекупниками.

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Укрзалізниця

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