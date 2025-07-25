Укрзалізниця викорінює липові квитки і перекупників – що чекає на пасажирів під час посадки у поїзди

Укрзалізниця оголосила про посилення перевірок документів під час посадки на поїзди через скарги на неналежний контроль відповідності імені в квитку та паспорті пасажира. Про це повідомила пресслужба компанії.
Для забезпечення чесного доступу до квитків запроваджуються нові заходи:
Укрзалізниця вже понад два роки використовує низку інструментів для боротьби з шахрайством:
Платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки. Укрзалізниця закликає повідомляти про такі оголошення.
Компанія продовжує надавати пріоритет військовослужбовцям, дитячим групам із прифронтових регіонів, пораненим, внутрішньо переміщеним особам і міжнародним дипломатам. У пік сезону це створює додаткове навантаження на вагонний парк, але Укрзалізниця вживає заходів:
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