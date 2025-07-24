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Кабмин упрощает ИТ-процедуры – меньше бумаг, больше конкуренции, ISO вместо советских норм

21:28, 24 июля 2025
Обновлены правила разработки государственных цифровых продуктов.
Кабмин упрощает ИТ-процедуры – меньше бумаг, больше конкуренции, ISO вместо советских норм
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Кабинет Министров Украины принял постановление №893, которое меняет подходы к созданию и развитию государственных информационных систем, делая процесс более прозрачным, быстрым и доступным для украинского ИТ-бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Новые правила ориентированы на международные стандарты, обеспечение качественных и безопасных ИТ-решений, а также подотчетность на всех этапах цифровой трансформации. Они направлены на упрощение процедур, повышение конкуренции и привлечение современных технологий.

Основные изменения:

  • Упрощение документооборота. Вместо большого количества документов теперь требуется только два: технические требования и техническое задание. Отменена обязательная разработка рабочей и эксплуатационной документации, что сэкономит месяцы работы.
  • Отказ от устаревших стандартов. Вместо советских стандартов вводятся современные международные нормы ISO и IEEE.
  • Улучшение кибербезопасности. Громоздкие комплексные системы защиты информации (КСЗИ) заменяются современными системами информационной безопасности (СИБ).
  • Электронная документация. Разрешено вести документацию в цифровом формате, использовать открытый код и облачные технологии.
  • Устранение вендорлока. Запрещено заключать лицензионные договоры с выплатой роялти за государственные услуги, что открывает рынок для большего количества компаний и устраняет привязку к одному разработчику.

Как это будет работать?

Ранее модернизация системы электронного документооборота требовала от министерств подготовки 5–7 документов, разработки отдельной КСЗИ и длительных процедур утверждения по устаревшим стандартам. Теперь достаточно технического задания с минимальными требованиями к документации и внедрения современной системы безопасности по международным стандартам. Это сокращает подготовку с месяцев до недель и открывает рынок для конкуренции между исполнителями.

Преимущества для Украины:

  • Стандартизация и прозрачность. Новые правила создают открытый и стандартизированный процесс разработки программного обеспечения, что меняет рынок государственных ИТ-услуг.
  • Конкуренция и качество. Вместо ограниченного круга компаний к разработке будут привлекаться различные участники, что обеспечит лучшее качество и более низкие цены.
  • Более быстрая цифровизация. Государственные органы будут быстрее внедрять цифровые решения, сокращая расходы на бюрократию и инвестируя в качество систем.
  • Прозрачные правила для ИТ-бизнеса. Украинские компании получат четкие условия, возможность использования мировых практик и отсутствие искусственных барьеров.

Международный контекст: Новые стандарты открывают возможности для международных ИТ-компаний участвовать в создании украинских государственных систем по тем же правилам, которые действуют в мире. Это будет способствовать привлечению глобального опыта, инвестиций и сотрудничества в развитии цифровой инфраструктуры Украины.

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Кабинет Министров Украины

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