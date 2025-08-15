В Винницкой области задержали руководительницу благотворительной организации, которая продавала гуманитарные авто

Правоохранители задокументировали незаконную продажу шести внедорожников и микроавтобуса марок Mercedes, SsangYong, Kia и Volkswagen.

В Винницкой области правоохранители задержали руководительницу благотворительной организации и ее сообщника, которые организовали схему незаконной продажи транспортных средств, ввезенных на территорию Украины как гуманитарная помощь для сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Отмечается, что к махинациям оказались причастны 39-летняя руководительница благотворительной организации и 62-летний житель Винницы. Сообщники завозили автомобили из различных стран Европейского Союза. При растаможке они использовали уставные документы, печати и цифровые подписи благотворительного фонда. Это давало им возможность пройти таможенное оформление на льготных условиях и по упрощенной процедуре. После этого автомобили предлагались к продаже.

Правоохранители задокументировали незаконную реализацию шести внедорожников и микроавтобуса марок Mercedes, SsangYong, Kia и Volkswagen. 13 августа дельцов задержали и провели ряд санкционированных обысков на территории Винницкой, Хмельницкой и Львовской областей. В результате были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, документация, денежные средства, печати и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

