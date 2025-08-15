На Вінниччині затримали керівницю благодійної організації, яка продавалА гуманітарні авто

Правоохоронці задокументували незаконну реалізацію шести позашляховиків та мікроавтобуса марок Mercedes, SsangYong, Kia та Volkswagen.

На Вінниччині правоохоронці затримали керівницю благодійної організації та її спільника, які організували схему незаконного продажу транспортних засобів, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога для сил оборони. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

Зазначається, що до оборудок виявились причетними 39-річна керівниця благодійної організації та 62-річний вінничанин. Спільники завозили автомобілі з різних країн Європейського Союзу. При розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи благодійного фонду. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами та спрощеною процедурою. Потім ці авто пропонувались до продажу.

Правоохоронці задокументували незаконну реалізацію шести позашляховиків та мікроавтобуса марок Mercedes, SsangYong, Kia та Volkswagen. 13 серпня ділків затримали та провели ряд санкціонованих обшуків на території Вінницької, Хмельницької та Львівської областей. У результаті вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документацію, грошові кошти, печатки та інші речові докази.

Слідчі повідомили затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

