Переговоры в Женеве по договору о пластиковом загрязнении сорвались без соглашения

По данным ООН, в мире ежегодно производят более 400 млн тонн пластика, и без изменения политики этот показатель может вырасти на 70% к 2040 году.

Источник фото: Getty Images/AFP/S. Kambou

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Женеве завершились 11-дневные переговоры по глобальному договору о борьбе с пластиковым загрязнением без достижения соглашения. Как указывает АР, представители 184 стран не смогли согласовать, должен ли документ включать ограничения на производство нового пластика и запрет токсичных химикатов или сосредоточиться лишь на переработке, повторном использовании и управлении отходами.

Часть государств, включая США, Саудовскую Аравию и Кувейт, выступили против сокращения производства, поддержав только меры по улучшению обращения с отходами. Другие страны, среди которых Норвегия, Австралия, Тувалу, заявили, что глубоко разочарованы, покидая Женеву без договора. Мадагаскар сказал, что мир «ожидает действий, а не отчетов от нас».

Председатель переговорного комитета Луис Вайяс Вальдьесо представил два проекта текста, но ни один из них не стал основой для дальнейшей работы.

По данным ООН, в мире ежегодно производят более 400 млн тонн пластика, и без изменения политики этот показатель может вырасти на 70% к 2040 году. Экологи и ученые подчеркивают, что эффективный договор должен регулировать весь жизненный цикл материала и ограничивать использование ряда химикатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.