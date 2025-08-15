Практика судів
Переговори в Женеві щодо договору про пластикове забруднення зірвалися без угоди

23:48, 15 серпня 2025
За даними ООН, у світі щороку виробляють понад 400 млн тонн пластику, і без зміни політики цей показник може зрости на 70% до 2040 року.
Переговори в Женеві щодо договору про пластикове забруднення зірвалися без угоди
Джерело фото: Getty Images/AFP/S. Kambou
У Женеві завершилися 11-денні переговори щодо глобального договору про боротьбу з пластиковим забрудненням без досягнення угоди. Як вказує АР, представники 184 країн не змогли погодити, чи має документ включати обмеження виробництва нового пластику та заборону токсичних хімікатів, чи зосередитися лише на переробці, повторному використанні та управлінні відходами.

Частина держав, зокрема США, Саудівська Аравія та Кувейт, виступили проти скорочення виробництва, підтримавши лише заходи з покращення поводження з відходами. Інші країни, серед яких Норвегія, Австралія, Тувал сказали, що глибоко розчаровані, залишаючи Женеву без договору. Мадагаскар сказав, що світ «очікує дій, а не звітів від нас».

Голова переговорного комітету Луїс Ваяс Вальдієсо представив два проекти тексту, але жоден із них не став основою для подальшої роботи.

За даними ООН, у світі щороку виробляють понад 400 млн тонн пластику, і без зміни політики цей показник може зрости на 70% до 2040 року. Екологи та вчені наголошують, що ефективний договір має регулювати весь життєвий цикл матеріалу та обмежувати використання низки хімікатів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
