Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа 2025 года внесла на рассмотрение Высшего совета правосудия рекомендации о назначении на должности судей апелляционных административных судов 42 победителей конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Отметим, что во время процедуры избрания судов наибольшим спросом среди участников конкурса пользовались должности судей в Шестом апелляционном административном суде (г. Киев), Восьмом апелляционном административном суде (г. Львов) и в Седьмом апелляционном административном суде (г. Винница).

Наименьшей популярностью пользовались суды на востоке страны – Первый апелляционный административный суд (г. Краматорск, суд работает в городе Днепр), Второй апелляционный административный суд (г. Харьков) и Третий апелляционный административный суд (г. Днепр).

Также один участник конкурса – судья Полтавского окружного административного суда Сергей Удовиченко, отказался от должности судьи апелляционного административного суда.

Таким образом, по итогам конкурса есть возможность заполнить должности 42 судей в таких апелляционных административных судах.

Шестой апелляционный административный суд (г. Киев) выбрали 11 победителей конкурса:

ТЕРЕЗА Юлія Олександрівна – адвокат, до 2024 року начальник юридичного департаменту АТ «Чорноморнафтогаз».

ЗЛАТІН Станіслав Вікторович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

ПОПОВА Оксана Гнатівна – суддя Житомирського окружного адміністративного суду.

ОСІПОВА Олена Олександрівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

ЧУПРИНА Олександр Володимирович – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

ВОЛОВИК Сергій Володимирович – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

ПАРНЕНКО Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

КОМПАНІЄЦЬ Ірина Дмитрівна – суддя Першого апеляційного адміністративного суду.

ГОВОРУН Олександр Володимирович – суддя Господарського суду Донецької області.

КРАВЧЕНКО Євген Дмитрович – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

ЯСИНОВСЬКИЙ Іван Григорович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

Восьмой апелляционный административный суд (г. Львов) для дальнейшей карьеры избрали 10 участников конкурса:

МОСКАЛЬ Ростислав Миколайович – суддя Львівського окружного адміністративного суду.

ІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимирович – дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя.

МАНДЗІЙ Олексій Петрович – суддя Тернопільського окружного адміністративного суду.

САЛО Павло Ігорович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

ВАЛЮХ Віктор Миколайович – суддя Волинського окружного адміністративного суду.

ДИМАРЧУК Тетяна Миколаївна – суддя Волинського окружного адміністративного суду.

ГЛАЗЬКО Сергій Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

КУШНІР Віталіна Олександрівна – суддя Чернівецького окружного адміністративного суду.

БОРШОВСЬКИЙ Тарас Іванович – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

КАЛМИКОВА Юлія Олександрівна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області (відряджена до Шевченківського районного суду міста Чернівці).

Седьмой апелляционный административный суд (г. Винница) выбрали 8 победителей конкурса:

РАІМОВ Руслан Ікрамович – інспектор (помічник) голови ВККС Андрія Пасічника, адвокат, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту.

СЛОБОДОНЮК Михайло Васильович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

ГНАП Діана Дмитрівна – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.

ЯРЕМЧУК Костянтин Олександрович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

МИКИТИН Надія Михайлівна – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

ТОМЧУК Андрій Валерійович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

КАНИГІНА Тетяна Сергіївна – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

САВИЦЬКА Наталія Валентинівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

Пятый апелляционный административный суд (г. Одесса) избрали 7 кандидатов:

КАТАЄВА Елла Валеріївна – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

ЛЕБЕДЄВА Ганна Володимирівна – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

ДЕГТЯРЬОВА Світлана Володимирівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

КАЗАНЧУК Ганна Петрівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ Дмитро Сергійович – адвокат, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».

ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду.

ТАРНОВЕЦЬКИЙ Іван Ігорович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.

Второй апелляционный административный суд (г. Харьков) избрали 4 победителя конкурса:

ФОМІНА Ліна Олександрівна – доцент кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

ПИВОВАРОВА Руслана В’ячеславівна – адвокат.

СЕМЕНЕНКО Марина Олександрівна – суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

МІНАЄВА Катерина Володимирівна – суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

Третий апелляционный административный суд (г. Днепр)

КАЛЬНИК Віталій Валерійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Первый апелляционный административный суд (г. Краматорск)

ПИВОВАР Ірина Вікторівна – науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

С количеством баллов, полученных по итогам конкурса каждым кандидатом, можно ознакомиться по ссылке.

