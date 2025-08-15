Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении судей и сотрудников Марьинского районного суда в Донецкой области на выдаче готовых копий «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации.

Напомним, что в соответствии с решением Высшего совета правосудия от 21.01.2025 года №96/0/15-25 территориальная подсудность судебных дел Марьинского районного суда Донецкой области изменена с 3 февраля 2025 года путем ее передачи в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.

С 3 февраля 2025 года Марьинский районный суд прекратил прием входящей корреспонденции. Исковые заявления, административные иски, уголовные производства, материалы об административных правонарушениях и другие процессуальные документы, подсудность которых относилась к Марьинскому районному суду, направляются в Апостоловский районный суд Днепропетровской области.

«МАРЬИНСКИЕ СУДЬИ

Когда те, кто должен был вершить правосудие, сами совершали преступления. Подделка судебных решений. Торговля «правосудием» за 3 тысячи долларов с человека. Оправдание войны рф против Украины. Это не сюжет для фильма, это реальность Марьинского районного суда в Донецкой области.

Офис Генерального прокурора и ГБР разоблачили схему, где вместо служения закону судьи и работники суда служили деньгам.

Подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.

Схема работала просто и цинично:

искали «клиентов» среди мужчин, которые подлежат мобилизации;

вносили в систему фейковые иски и незаконно формировали документы;

выносили фиктивные решения о расторжении брака, лишении матери родительских прав и установлении факта, что отец сам воспитывает ребенка;

выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации.

Отдельная история — судья этого же суда, которая получила подозрение за другое преступление: публично оправдывала вооруженную агрессию рф, повторяла кремлевские нарративы, восхваляла войну и пыталась убедить в этом даже руководителя суда.

По моему убеждению, это не просто преступление, это моральное дно. Предательство присяги судьи, государства и людей. Перед законом все равны. И те, кто предал закон, будут отвечать по всей строгости этого же закона. Работаем дальше», — отметил Руслан Кравченко.

В свою очередь, Офис Генерального прокурора сообщил, что совместно с ГБР разоблачили сотрудников Марьинского районного суда Донецкой области в организации схемы незаконного уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста.

Исполняющему обязанности председателя этого суда, судье и трем сотрудникам суда сообщено о подозрении в изготовлении и выдаче поддельных судебных решений о фиктивных разводах, лишении родительских прав и установлении факта самостоятельного воспитания ребенка. На основании этих решений мужчины призывного возраста имели возможность избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу во время военного положения.

В ходе следствия установлено, что помощник судьи, который ранее работал в правоохранительных органах, подыскивал среди мужчин призывного возраста желающих получить такие судебные решения. За неправомерную выгоду в размере от 3 000 долларов США участники схемы обеспечивали их принятие. Средства от «клиентов» получал помощник судьи и распределял между другими участниками схемы, в том числе через банковские счета связанных лиц.

К реализации преступного плана были привлечены исполняющий обязанности Председателя суда, заместитель руководителя аппарата суда и секретарь судебных заседаний. Они вмешивались в автоматизированную систему документооборота суда, регистрировали несуществующие исковые заявления, готовили и заверяли поддельные судебные решения, а также создавали фиктивный документооборот для придания видимости их законности.

Руководителю суда и его подчиненным сотрудникам с учетом собранных доказательств сообщено о подозрении в частности: по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу); ч. 2 ст. 376-1 УК Украины (незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ).

Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения.

Кроме того, как указали в ОГП, задокументированы факты оправдания судьей этого суда вооруженной агрессии рф против Украины и признания правомерности оккупации Донецкой области врагом.

«В переписке со своим руководителем она писала: «Русские заберут свои территории и гудбай». «Сидите в своей галиции. И в Киеве с неработающим метро». При этом, отрицала вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывала обстрелы российскими войсками жилых домов, мол «Жилой дом с обычными людьми и жылой дом с жывущими в нем военными во время войны это разные смысловые нагрузки», — указали в Офисе Генпрокурора.

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляет ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Краматорске. В Высший совет правосудия будут поданы ходатайства об отстранении судей от занимаемых должностей и представления о предоставлении согласия на их арест.

Автор: Наталя Мамченко

