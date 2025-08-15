Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття суддів та працівників Мар’їнського районного суду на Донеччині на видачі готових копій «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 21.01.2025 року №96/0/15-25 територіальну підсудність судових справ Мар’їнського районного суду Донецької області змінено з 3 лютого 2025 року шляхом її передачі до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

З 3 лютого 2025 року Мар'їнський районний суд припинив прийом вхідної кореспонденції. Позовні заяви, адміністративні позови, кримінальні провадження, матеріали про адміністративні правопорушення та інші процесуальні документи, підсудність яких належала до Мар'їнського районного суду, направляються до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

«МАР’ЇНСЬКІ СУДДІ

Коли ті, хто мав вершити правосуддя, самі вчиняли злочини.

Підробка судових рішень. Торгівля «правосуддям» за 3 тисячі доларів з людини. Виправдовування війни рф проти України.

Це не сюжет для фільму, це реальність Мар’їнського районного суду на Донеччині.

Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили схему, де замість служіння закону судді та працівники суду служили грошам.

Підозри отримали: керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Схема працювала просто і цинічно:

шукали «клієнтів» серед чоловіків, які підлягають мобілізації;

вносили в систему фейкові позови та незаконно формували документи;

ухвалювали фіктивні рішення про розірвання шлюбу, позбавлення матері батьківських прав та встановлення факту, що батько сам виховує дитину;

видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Окрема історія — суддя цього ж суду, яка отримала підозру за інший злочин: публічно виправдовувала збройну агресію рф, повторювала кремлівські наративи, вихваляла війну та намагалася переконати у цьому навіть керівника суду.

На моє переконання, це не просто злочин, це моральне дно. Зрада присяги судді, держави і людей. Перед законом усі рівні. І ті, хто зрадив закон, відповідатимуть за всією суворістю цього ж закону. Працюємо далі», зазначив Руслан Кравченко.

В свою чергу, Офіс Генерального прокурора повідомив, що спільно з ДБР викрили працівників Марʼїнського районного суду Донецької області в організації схеми незаконного уникнення від мобілізації чоловіків призовного віку.

Виконувачу обовʼязків Голови цього суду, судді та трьом працівникам суду повідомлено про підозру у виготовленні та видачі підроблених судових рішень про фіктивні розлучення, позбавлення батьківських прав та встановлення факту самостійного виховання дитини. На підставі цих рішень чоловіки призовного віку мали можливість уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон під час воєнного стану.

Під час слідства встановлено, що помічник судді, який раніше працював у правоохоронних органах, підшуковував серед чоловіків призовного віку охочих отримати такі судові рішення. За неправомірну вигоду у розмірі від 3 000 доларів США учасники схеми забезпечували їх ухвалення. Кошти від «клієнтів» отримував помічник судді та розподіляв між іншими учасниками схеми, у тому числі через банківські рахунки пов’язаних осіб.

До реалізації злочинного плану були залучені виконувач обов’язків Голови суду, заступник керівника апарату суду та секретар судових засідань. Вони втручалися в автоматизовану систему документообігу суду, реєстрували неіснуючі позовні заяви, готували та засвідчували підроблені судові рішення, а також створювали фіктивний документообіг для надання видимості їх законності.

Керівнику суду та його підлеглим працівникам з урахуванням зібраних доказів повідомлено про підозру зокрема: за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон); ч. 2 ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.

Окрім того, як вказали в ОГП, задокументовано факти виправдовування суддею цього суду збройної агресії рф проти України та визнання правомірності окупації Донеччини ворогом.

«У листуванні зі своїм керівником вона писала: «Русские заберут свои территории и гудбай». «Сидите в своей галиции. И в Киеве с неработающим метро». При цьому, заперечувала збройну агресію рф проти України та виправдовувала обстріли російськими військами житлових будинків, мовляв «Жилой дом с обычными людьми и жылой дом с жывущими в нем военными во время войны это разные смысловые нагрузки», вказали в Офісі Генпрокурора.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Краматорську. До Вищої ради правосуддя будуть подані клопотання про відсторонення суддів від займаних посад та подання про надання згоди на їхній арешт.

Автор: Наталя Мамченко

