В Ровенской области внук до смерти избил деда

Во время ссоры внук нанес родственнику три удара деревянной скалкой в область головы.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего мужчины, который забил до смерти своего деда. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 13 мая этого года в селе Горбаков. Во время ссоры между внуком и его 69-летним дедом молодой человек трижды ударил родственника деревянной скалкой по голове. Через несколько дней мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Мужчина признает свою вину. В настоящее время он находится под круглосуточным домашним арестом.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

