На Рівненщині онук до смерті побив діда

Під час сварки онук завдав родичу три удари дерев’яною качалкою в область голови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного чоловіка, який забив до смерті свого діда. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 13 травня цього року у селі Горбаків. Під час сварки між онуком та його 69-річним дідом, молодик тричі вдарив родича дерев’яною качалкою по голові. Через кілька днів чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Чоловік визнає свою провину. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.