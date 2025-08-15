Более 50 ударов ножом: житель Киевщины приговорен к 13 годам за убийство

Во время ссоры мужчина убил оппонента ножом.

Житель Киевской области осужден на 13 с половиной лет за жестокое убийство, сообщает Полтавская областная прокуратура.

В декабре 2019 житель Киевщины приехал в Кременчуг и, находясь в квартире у местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, поссорился еще с одним гостем, обвиняя последнего в краже денег.

Во время конфликта он нанес оппоненту ножом более 50 проникающих и непроникающих ударов в разные части тела. От острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершенного злоумышленник скрылся и находился в розыске. Свою вину в убийстве он не признал.

