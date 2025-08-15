Понад 50 ударів ножем: жителя Київщини засудили на 13 років за вбивство

Під час сварки чоловік вбив опонента ножем.

Мешканця Київської області засуджено на 13 з половиною років за жорстоке вбивство, повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У грудні 2019 року мешканець Київщини приїхав до Кременчука та, перебуваючи в квартирі у місцевого жителя у стані алкогольного сп’яніння, посварився ще з одним гостем, звинувачуючи останнього у крадіжці грошей.

Під час конфлікту він завдав опоненту ножем понад 50 проникаючих та непроникаючих ударів у різні частини тіла. Від гострої крововтрати потерпілий помер на місці події.

Після скоєного зловмисник втік і перебував у розшуку. Свою вину у вбивстві він не визнав.

