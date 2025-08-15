В Киеве частично ограничат движение по Подольскому спуску до конца августа

Ограничения начнут действовать с 16 августа.

С 16 по 31 августа в Киеве на Подольском спуске будут действовать частичные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

В этот период дорожники КП ШЭУ Шевченковского района будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия в верхней и нижней частях улицы.

В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства и призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок.

