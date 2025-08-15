У Києві частково обмежать рух Подільським узвозом до кінця серпня

З 16 по 31 серпня у Києві на Подільському узвозі діятимуть часткові обмеження руху транспорту. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».
У цей період дорожники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття у верхній та нижній частинах вулиці.
У «Київавтодорі» перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.
