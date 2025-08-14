Практика судов
В Одессе на СТО произошел конфликт с представителями ТЦК, приехала скорая — что говорят в ТЦК, видео

13:18, 14 августа 2025
В ТЦК заявили, что во время проверки документов один из мужчин пытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан на СТО.
В Одессе в Приморском районе города произошел конфликт с представителями ТЦК на одной из СТО. Подходящие видео распространили местные каналы.

Отмечалось, что в результате конфликта пострадала девушка, также на месте была скорая помощь.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию, отметив, что во время проверки военно-учетных документов группа лиц оказывала активное сопротивление. Один из мужчин обнаружил агрессию и пытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Он был задержан на территории СТО. Как выяснилось, мужчина находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Кроме того, во время проверки были обнаружены еще несколько работников СТО, которые также находятся в розыске.

В ТЦК подчеркнули, что некоторые присутствующие гражданские лица пытались физически помешать исполнению служебных обязанностей — применяли силу и агрессивно вели себя.

Информацию о пострадавших во время инцидента в самом ТЦК пока не комментируют.

Одесса ТЦК мобилизация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

