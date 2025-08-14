В Одессе на СТО произошел конфликт с представителями ТЦК, приехала скорая — что говорят в ТЦК, видео

В ТЦК заявили, что во время проверки документов один из мужчин пытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан на СТО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе в Приморском районе города произошел конфликт с представителями ТЦК на одной из СТО. Подходящие видео распространили местные каналы.

Отмечалось, что в результате конфликта пострадала девушка, также на месте была скорая помощь.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию, отметив, что во время проверки военно-учетных документов группа лиц оказывала активное сопротивление. Один из мужчин обнаружил агрессию и пытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Он был задержан на территории СТО. Как выяснилось, мужчина находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Кроме того, во время проверки были обнаружены еще несколько работников СТО, которые также находятся в розыске.

В ТЦК подчеркнули, что некоторые присутствующие гражданские лица пытались физически помешать исполнению служебных обязанностей — применяли силу и агрессивно вели себя.

Информацию о пострадавших во время инцидента в самом ТЦК пока не комментируют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.