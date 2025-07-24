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Кабмін спрощує ІТ-процедури – менше паперів, більше конкуренції, ISO замість радянських норм

21:28, 24 липня 2025
Оновлено правила розробки державних цифрових продуктів.
Кабмін спрощує ІТ-процедури – менше паперів, більше конкуренції, ISO замість радянських норм
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №893, яка змінює підходи до створення та розвитку державних інформаційних систем, роблячи процес прозорішим, швидшим і доступнішим для українського ІТ-бізнесу. Про це повідомила пресслужба уряду.

Нові правила орієнтовані на міжнародні стандарти, забезпечення якісних і безпечних ІТ-рішень, а також підзвітність на всіх етапах цифрової трансформації. Вони спрямовані на спрощення процедур, підвищення конкуренції та залучення сучасних технологій.

Основні зміни:

  • Спрощення документообігу. Замість великої кількості документів тепер потрібно лише два: технічні вимоги та технічне завдання. Скасовано обов’язкову розробку робочої та експлуатаційної документації, що заощадить місяці роботи.
  • Відмова від застарілих стандартів. Замість радянських стандартів запроваджуються сучасні міжнародні норми ISO та IEEE.
  • Покращення кібербезпеки. Громіздкі комплексні системи захисту інформації (КСЗІ) замінюються сучасними системами інформаційної безпеки (СІБ).
  • Електронна документація. Дозволено вести документацію в цифровому форматі, використовувати відкритий код і хмарні технології.
  • Усунення вендорлоку. Заборонено укладати ліцензійні договори з виплатою роялті за державні послуги, що відкриває ринок для більшої кількості компаній і усуває прив’язку до одного розробника.

Як це працюватиме?

Раніше модернізація системи електронного документообігу вимагала від міністерств підготовки 5–7 документів, розробки окремої КСЗІ та тривалих процедур затвердження за застарілими стандартами. Тепер достатньо технічного завдання з мінімальними вимогами до документації та впровадження сучасної системи безпеки за міжнародними стандартами. Це скорочує підготовку з місяців до тижнів і відкриває ринок для конкуренції між виконавцями.

Переваги для України:

  • Стандартизація та прозорість. Нові правила створюють відкритий і стандартизований процес розробки програмного забезпечення, що змінює ринок державних ІТ-послуг.
  • Конкуренція та якість. Замість обмеженого кола компаній до розробки залучатимуться різні учасники, що забезпечить кращу якість і нижчі ціни.
  • Швидша цифровізація. Державні органи швидше впроваджуватимуть цифрові рішення, зменшуючи витрати на бюрократію та інвестуючи в якість систем.
  • Прозорі правила для ІТ-бізнесу. Українські компанії отримають чіткі умови, можливість використання світових практик і відсутність штучних бар’єрів.

Міжнародний контекст: Нові стандарти відкривають можливості для міжнародних ІТ-компаній брати участь у створенні українських державних систем за тими ж правилами, що діють у світі. Це сприятиме залученню глобального досвіду, інвестицій і співпраці в розвитку цифрової інфраструктури України.

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Кабінет Міністрів України

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