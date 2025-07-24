В одній із областей оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми

У Донецькій області розпочали примусову евакуацію сімей із дітьми з Добропілля та низки сіл.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади, а також сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка та Ракша Криворізької громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За даними ОВА, у зазначених населених пунктах наразі проживають близько 928 дітей.

Філашкін доручив місцевій владі, керівникам структурних підрозділів адміністрації та правоохоронним органам оперативно організувати евакуацію сімей із дітьми та забезпечити їм належні умови проживання на безпечніших територіях України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.