В одной из областей объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины, а также сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской общины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.
Решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По данным ОВА, в указанных населенных пунктах в настоящее время проживают около 928 детей.
Филашкин поручил местным властям, руководителям структурных подразделений администрации и правоохранительным органам оперативно организовать эвакуацию семей с детьми и обеспечить им надлежащие условия проживания на более безопасных территориях Украины.
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