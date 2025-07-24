В одной из областей объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

В Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Доброполья и ряда сел.

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В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины, а также сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской общины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По данным ОВА, в указанных населенных пунктах в настоящее время проживают около 928 детей.

Филашкин поручил местным властям, руководителям структурных подразделений администрации и правоохранительным органам оперативно организовать эвакуацию семей с детьми и обеспечить им надлежащие условия проживания на более безопасных территориях Украины.

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