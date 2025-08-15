В Австралии адвокат признал ошибку из-за выдуманных материалов ИИ по делу об убийстве

Судья напомнил, что точность адвокатских представлений является фундаментальной для отправления правосудия.

В Австралии адвокат извинился перед судом за использование материалов, сгенерированных искусственным интеллектом, которые оказались выдуманными. Об этом пишет АР.

Инцидент произошел в Верховном суде штата Виктория во время рассмотрения дела подростка, обвиняемого в убийстве. Старший адвокат Риши Натхвани, имеющий титул Королевского советника, признал, что подал суду документы с несуществующими цитатами и судебными решениями, созданными ИИ, и взял на себя «полную ответственность» за ошибку.

Судья Джеймс Эллиот назвал ситуацию «неудовлетворительной» и напомнил, что точность адвокатских представлений является фундаментальной для отправления правосудия. Из-за ошибки рассмотрение дела задержалось на сутки, однако позже суд признал подсудимого невиновным по причине психического расстройства.

По словам Эллиота, использование искусственного интеллекта в юридической практике допустимо только при условии тщательной проверки его результатов. В подобных случаях в США и Великобритании суды уже применяли штрафы и предупреждали о серьезных последствиях, в частности отмечалось, что представление выдуманного материала как подлинного может считаться неуважением к суду или, в «тяжелейших случаях», искажением хода правосудия, что предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

