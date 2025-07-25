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«Ми і так проходимо поліграф» – у НАБУ прокоментували норми президентського законопроекту щодо детектора брехні

08:09, 25 липня 2025
«Працівники НАБУ проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень – це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності»: у НАБУ прокоментували запропоновані Президентом зміни.
«Ми і так проходимо поліграф» – у НАБУ прокоментували норми президентського законопроекту щодо детектора брехні
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Національне антикорупційне бюро України у відповідь на запити щодо нібито нових ризиків для незалежності НАБУ у зв’язку з положеннями нового законопроекту Президента 13533 стосовно ролі САП і НАБУ пояснили, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

«Законопроект, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ.

Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності.

У 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа.

Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників», зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП.

НАБУ і САП у своїй заяві вже привітали цей законопроект і зазначили, що вони безпосередньо долучалися до його розробки.

Також прикінцеві положення президентського законопроекту передбачають:

  • Підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, Державного бюро розслідувань, Нацполіції за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на 2 роки проводить поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.
  • Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом СБУ проводить перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, Генпрокуратури, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.
  • Офісу Генпрокурора та Міністерству юстиції доручено посилити роботу щодо розшуку та видачі іноземними державами (екстрадиції) осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. У разі необхідності, протягом 3 місяців спільно з Кабміном розробити та подати до Верховної Ради проект змін до законодавства у цій частині.
  • Офісу Генпрокурора, Міністерству юстиції, АРМА, НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, Національній поліції, Державній службі фінансового моніторингу доручено посилити роботу щодо виявлення, розшуку на повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з Кабміном розробити та подати до Верховної Ради законопроект.
  • Кабміну та НАБУ доручено протягом одного місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії військового стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект президент

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