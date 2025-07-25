«Мы и так проходим полиграф» – в НАБУ прокомментировали нормы президентского законопроекта относительно детектора лжи

«Сотрудники НАБУ проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений – это не новация, а инструмент внутренней добросовестности»: в НАБУ прокомментировали предложенные Президентом изменения.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответ на запросы относительно якобы новых рисков для независимости НАБУ в связи с положениями нового законопроекта Президента 13533 относительно роли САП и НАБУ объяснили, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.

«Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ.

Стоит подчеркнуть: применение полиграфа в таких случаях — устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добросовестности.

В 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа.

Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на сотрудников», — отметили в НАБУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (Законом 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП.

НАБУ и САП в своем заявлении уже приветствовали этот законопроект и отметили, что они непосредственно участвовали в его разработке.

Также заключительные положения президентского законопроекта предусматривают:

Подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Нацполиции по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в 2 года проводит полиграфологические исследования сотрудников НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона СБУ проводит проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Генпрокуратуры, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Офису Генпрокурора и Министерству юстиции поручено усилить работу по розыску и выдаче иностранными государствами (экстрадиции) лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания. В случае необходимости, в течение 3 месяцев совместно с Кабмином разработать и подать в Верховную Раду проект изменений в законодательство в этой части.

Офису Генпрокурора, Министерству юстиции, АРМА, НАБУ, БЭБ, ГБР, СБУ, Национальной полиции, Государственной службе финансового мониторинга поручено усилить работу по выявлению, розыску и возвращению из иностранных государств активов, полученных преступным путем. В случае необходимости, в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого Закона совместно с Кабмином разработать и подать в Верховную Раду законопроект.

Кабмину и НАБУ поручено в течение одного месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия военного положения, выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Автор: Наталя Мамченко

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