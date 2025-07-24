У НАБУ заявили, що законопроект Президента Зеленського відновлює усі гарантії незалежності НАБУ і САП

НАБУ і САП заявили, що законопроект, поданий Президентом Зеленським, повертає усі процесуальні повноваження.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробили заяву стосовно зареєстрованого 24 липня Президентом Володимиром Зеленським законопроекту 13533 про внесення змін до КПК і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень НАБУ та САП.

«Законопроект 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», зазначили ці органи.

Як писала «Судово-юридична газета», новим законопроектом пропонується скасувати низку змін стосовно ролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, керівнику САП повертається статус керівника органу прокуратури.

Також законопроектом Кабміну і НАБУ протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом доручається внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень

Однією з головних новацій стане те, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим новим законом СБУ повинна провести перевірку працівників НАБУ, САП, а також БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Загалом, підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Мін’юсту та Офісу Генпрокурора доручається посилити роботу щодо розшуку та екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. У разі необхідності, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до ВРУ проєкт змін до законодавства у цій частині.

Крім того, Офісу Генпрокурора, Мін’юсту, АРМА, НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ, Держфінмоніторингу буде доручено посилити роботу щодо виявлення, розшуку та повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. У разі необхідності, протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом спільно з КМУ розробити та подати до Верховної Ради відповідний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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