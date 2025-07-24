Легенда реслінгу Халк Хоган пішов із життя у віці 71 років від зупинки серця

Помер Халк Хоган — легенда WWE та зірка реслінгу.

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Американський рестлер, актор і шоумен Халк Хоган, чиє справжнє ім’я Террі Джин Боллеа, помер у віці 71 року. Про це повідомило видання The Mirror.

За інформацією TMZ, легенда WWE переніс зупинку серця у своєму будинку в місті Кліруотер, штат Флорида. До помешкання Хогана прибули численні поліцейські автомобілі та машини швидкої допомоги. Як повідомляється, його винесли на ношах і доправили до машини швидкої допомоги.

Халк Хоган, якого вважають однією з найвідоміших зірок реслінгу в історії, здобув світову популярність у 1980-х роках завдяки своєму образу героїчного американця в World Wrestling Federation (WWF, нині WWE). Він був хедлайнером восьми з перших дев’яти шоу WrestleMania та став 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі.

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