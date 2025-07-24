Легенда рестлинга Халк Хоган скончался в возрасте 71 года от остановки сердца

Умер Халк Хоган — легенда WWE и звезда рестлинга.

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Американский рестлер, актер и шоумен Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание The Mirror.

По информации TMZ, легенда WWE перенес остановку сердца в своем доме в городе Клируотер, штат Флорида. К дому Хогана прибыли многочисленные полицейские автомобили и машины скорой помощи. Как сообщается, его вынесли на носилках и доставили в машину скорой помощи.

Халк Хоган, которого считают одной из самых известных звезд рестлинга в истории, приобрел мировую известность в 1980-х годах благодаря своему образу героического американца в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Он был хедлайнером восьми из первых девяти шоу WrestleMania и стал 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе.

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