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Зеленский обсудил с канцлером Германии Мерцем законопроект о независимости НАБУ и САП

19:08, 24 июля 2025
Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта.
Зеленский обсудил с канцлером Германии Мерцем законопроект о независимости НАБУ и САП
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которого обсудил ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, антикоррупционные реформы и ситуацию на фронте.

По словам президента, он проинформировал Мерца о подготовленном законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных институтов в Украине. Документ уже получил поддержку антикоррупционных органов. «Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры», — подчеркнул Зеленский. Он предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта, на что Мерц выразил готовность оказать поддержку.

Стороны также обсудили прогресс в реализации договоренностей с Европейским Союзом, в частности работу над открытием первого переговорного кластера для вступления Украины в ЕС. Зеленский подчеркнул, что Германия полностью поддерживает Украину в этом процессе.

Отдельно президент рассказал о ситуации на фронте и подчеркнул необходимость дополнительного финансирования для производства дронов, в частности перехватчиков. «Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков», — отметил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно САП и НАБУ. Им отменяется часть изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно роли НАБУ и САП.

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НАБУ Германия законопроект САП Владимир Зеленский

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