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Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Мерцом законопроект про незалежність НАБУ і САП

19:08, 24 липня 2025
Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроекту.
Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Мерцом законопроект про незалежність НАБУ і САП
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорив ключові питання двосторонньої співпраці, антикорупційні реформи та ситуацію на фронті.

За словами президента, він поінформував Мерца про підготовлений законопроект, який гарантуватиме незалежність і ефективність антикорупційних інституцій в Україні. Документ уже отримав підтримку антикорупційних органів. «Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури», — наголосив Зеленський. Він запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроекту, на що Мерц висловив готовність надати підтримку.

Сторони також обговорили прогрес у реалізації домовленостей із Європейським Союзом, зокрема роботу над відкриттям першого переговорного кластера для вступу України до ЄС. Зеленський підкреслив, що Німеччина повністю підтримує Україну в цьому процесі.

Окремо президент розповів про ситуацію на фронті та наголосив на потребі додаткового фінансування для виробництва дронів, зокрема перехоплювачів. «Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів», — зазначив він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський  зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно САП і НАБУ. Ним скасовується частина змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо ролі НАБУ і САП.

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НАБУ Німеччина законопроект САП Володимир Зеленський

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