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В НАБУ заявили, что законопроект Президента Зеленского восстанавливает все гарантии независимости НАБУ и САП

19:15, 24 июля 2025
НАБУ и САП заявили, что законопроект, поданный Президентом Зеленским, возвращает все процессуальные полномочия.
В НАБУ заявили, что законопроект Президента Зеленского восстанавливает все гарантии независимости НАБУ и САП
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сделали заявление относительно зарегистрированного 24 июля Президентом Владимиром Зеленским законопроекта 13533 о внесении изменений в УПК и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий НАБУ и САП.

«Законопроект №=13533, поданный Президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу Президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — отметили эти органы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», новым законопроектом предлагается отменить ряд изменений относительно роли Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.

Также законопроектом Кабмину и НАБУ в течение одного месяца со дня вступления в силу этого закона поручается внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета на время действия военного положения выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Одной из главных новаций станет то, что в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого нового закона СБУ должна провести проверку сотрудников НАБУ, САП, а также БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

В целом, подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в два года должны будут проводить полиграфологические исследования сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу РФ.

Минюсту и Офису Генпрокурора поручается усилить работу по розыску и экстрадиции лиц, которые уклоняются от досудебного расследования, судебного рассмотрения или отбывания наказания. В случае необходимости, в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого Закона совместно с КМУ разработать и подать в ВРУ проект изменений в законодательство в этой части.

Кроме того, Офису Генпрокурора, Минюсту, АРМА, НАБУ, БЭБ, ГБР, СБУ, НПУ, Госфинмониторингу будет поручено усилить работу по выявлению, розыску и возвращению из иностранных государств активов, полученных преступным путем. В случае необходимости, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого Закона совместно с КМУ разработать и подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект САП Владимир Зеленский

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