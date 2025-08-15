Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект 13436 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Инициаторами выступила большая группа народных депутатов во главе с Марией Мезенцевой.

Так, предлагается дополнить этот закон новой статьей 11-1 «Гарантии реализации права военнослужащих на воспитание ребенка».

Согласно ей, к назначению в состав суточного наряда, гарнизонного наряда, боевого дежурства, к привлечению к выполнению боевых (специальных) задач, к направлению в командировку в другую местность, отличную от места постоянного проживания ребенка, исключительно по собственному согласию привлекаются:

военнослужащие-женщины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 3 лет;

военнослужащие, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании ч. 1 статьи 135 Семейного кодекса;

один из военнослужащих, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, если один (одна) из них уже назначен в состав суточного наряда, гарнизонного наряда, боевого дежурства, привлечен(а) к выполнению боевых (специальных) задач, находится в командировке в другую местность, отличную от места постоянного проживания ребенка, — на время привлечения к выполнению таких задач вторым из родителей ребенка.

Назначаются на должности и перемещаются по службе в другую местность, отличную от места постоянного проживания ребенка, исключительно по собственному согласию:

военнослужащие-женщины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 3 лет;

военнослужащие, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

один из военнослужащих, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, если один (одна) из них проходит военную службу в местности, отличной от места постоянного проживания ребенка.

Кроме того, предлагается, чтобы для беременных военнослужащих устанавливалась пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Увеличение продолжительности рабочего дня и уменьшение количества выходных дней допускается только по собственному согласию военнослужащей и с учетом рекомендаций начальника медицинской службы.

Беременные военнослужащие назначаются в состав суточного наряда, гарнизонного наряда, боевого дежурства, привлекаются к выполнению боевых (специальных) задач только по собственному согласию и с учетом рекомендаций начальника медицинской службы. В случае, если выполнение обязанностей военной службы по должности не позволяет соблюдать общее правило относительно продолжительности рабочего времени для беременных военнослужащих, или в случае отсутствия на это согласия беременной военнослужащей относительно увеличения продолжительности рабочего времени, или если рекомендацией начальника медицинской части запрещено увеличивать продолжительность рабочего времени, или выполнение обязанностей по должности является опасным для жизни и здоровья матери или рождения ею здорового ребенка — на время беременности решением командира, в номенклатуру которого входит решение вопроса, военнослужащая откомандировывается для выполнения обязанностей в другое подразделение и определяются обязанности, выполнение которых позволяет соблюдать требования и рекомендации. На время такой командировки к выполнению обязанностей по должности допускается назначение для временного выполнения обязанностей из числа других военнослужащих.

Автор: Наталя Мамченко

