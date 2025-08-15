Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект 13436 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Ініціаторами виступила широка група народних депутатів на чолі з Марією Мезенцевою.

Так, пропонується доповнити цей закон новою статтею 11-1 «Гарантії реалізації права військовослужбовців на виховання дитини».

Відповідно до неї призначаються до складу добового наряду, гарнізонного наряду, бойового чергування, залучаються до виконання бойових (спеціальних) завдань, направляються у відрядження до іншої місцевості, відмінної від місця постійного проживання дитини, виключно за власною згодою:

військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 3-х років;

військовослужбовці, які мають дитину (дітей) віком до 14 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу;

або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу; один із військовослужбовців, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 14 років, якщо один (одна) з них вже призначений до складу добового наряду, гарнізонного наряду, бойового чергування, залучений(а) до виконання бойових (спеціальних) завдань, перебуває у відрядженні до іншої місцевості, відмінної від місця постійного проживання дитини – на час залучення до виконання таких завдань другим з батьків дитини.

Призначаються на посади та переміщуються по службі до іншої місцевості, відмінної від місця постійного проживання дитини, виключно за власною згодою:

військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 3-х років;

військовослужбовці, які мають дитину (дітей) віком до 14 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

один із військовослужбовців, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 14 років, якщо один (одна) з них проходить військову службу в місцевості, відмінній від місця постійного проживання дитини.

Крім того, пропонується, щоб для вагітних військовослужбовців встановлювався п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Збільшення тривалості робочого дня та зменшення кількості вихідних днів допускається тільки за власною згодою військовослужбовця та з урахуванням рекомендацій начальника медичної служби.

Вагітні військовослужбовці призначаються до складу добового наряду, гарнізонного наряду, бойового чергування, залучаються до виконання бойових (спеціальних) завдань тільки за власною згодою та з урахуванням рекомендацій начальника медичної служби. У випадку, якщо виконання обов’язків військової служби за посадою не дозволяє дотримуватись загального правила щодо тривалості робочого часу для вагітних військовослужбовців, або у разі відсутності на це згоди вагітної військовослужбовця щодо збільшення тривалості робочого часу, або якщо рекомендацією начальника медичної частини заборонено збільшувати тривалість робочого часу, або виконання обов’язків за посадою є небезпечним для життя та здоров’я матері чи народження нею здорової дитини – на час вагітності рішенням командира, до номеклатури якого входить вирішення питання, військовослужбовець відряджається для виконання обов’язків до іншого підрозділу та визначаються обов’язки, виконання яких дозволяє дотримуватись вимог та рекомендацій. На час такого відрядження до виконання обов’язків за посадою допускається призначення для тимчасового виконання обов’язків з числа інших військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

