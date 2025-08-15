В Минюсте объяснили, что предусматривает законопроект о снятии судимости до окончания сроков из-за ненадлежащих условий

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин поддержал законопроект о сокращении сроков наказания из-за ненадлежащих условий содержания. В Министерстве юстиции говорят, что разработали законопроект, чтобы усилить гарантии защиты прав осужденных и взятых под стражу в случаях содержания в ненадлежащих условиях. Инициатива направлена на выполнение рекомендаций Европейского суда по правам человека и внедрение человекоцентричных подходов в пенитенциарной системе.
Документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности:
Факт и продолжительность содержания в таких условиях будут определять специальные комиссии, а их решения можно будет обжаловать в суде. Кроме того, лицо в течение шести месяцев со дня отбытия наказания будет иметь право обратиться с ходатайством об установлении факта и срока ненадлежащего содержания для снятия судимости до окончания сроков.
В Минюсте подчёркивают, что принятие законопроекта поможет привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией о защите прав человека, повысит стандарты гуманного обращения и обеспечит эффективные механизмы компенсации за содержание в ненадлежащих условиях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.