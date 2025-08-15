В Минюсте объяснили, что предусматривает законопроект о снятии судимости до окончания сроков из-за ненадлежащих условий

Минюст также хочет ввести компенсацию в виде сокращения неотбытой части наказания, которая может быть заменена более мягким наказанием за содержание в плохих условиях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин поддержал законопроект о сокращении сроков наказания из-за ненадлежащих условий содержания. В Министерстве юстиции говорят, что разработали законопроект, чтобы усилить гарантии защиты прав осужденных и взятых под стражу в случаях содержания в ненадлежащих условиях. Инициатива направлена на выполнение рекомендаций Европейского суда по правам человека и внедрение человекоцентричных подходов в пенитенциарной системе.

Документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности:

сокращение срока отбытого наказания, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение на срок содержания в ненадлежащих условиях;

сокращение неотбытой части наказания, которая может быть заменена более мягким наказанием на срок, в течение которого лицо содержалось в ненадлежащих условиях;

снятие судимости до окончания сроков, определённых Уголовным кодексом Украины, в случае содержания лица в ненадлежащих условиях.

Факт и продолжительность содержания в таких условиях будут определять специальные комиссии, а их решения можно будет обжаловать в суде. Кроме того, лицо в течение шести месяцев со дня отбытия наказания будет иметь право обратиться с ходатайством об установлении факта и срока ненадлежащего содержания для снятия судимости до окончания сроков.

В Минюсте подчёркивают, что принятие законопроекта поможет привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией о защите прав человека, повысит стандарты гуманного обращения и обеспечит эффективные механизмы компенсации за содержание в ненадлежащих условиях.

