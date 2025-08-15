У Мін’юсті пояснили, що передбачає законопроект про зняття судимості до закінчення строків через неналежні умови

Мін’юст також хоче запровадити компенсацію у вигляді скорочення невідбутої частини покарання, яка може бути замінена більш м’яким покаранням за утримання у поганих умовах.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабмін підтримав законопроект про скорочення строків покарання через неналежні умови тримання. У Міністерстві юстиції кажуть, що розробили законопроект, щоб посилити гарантії захисту прав засуджених і взятих під варту у випадках утримання в неналежних умовах. Ініціатива спрямована на виконання рекомендацій Європейського суду з прав людини та впровадження людиноцентричних підходів у пенітенціарній системі.

Документ передбачає зміни до Кримінального кодексу України, зокрема:

скорочення строку відбутого покарання, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах;

скорочення невідбутої частини покарання, яка може бути замінена більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах;

зняття судимості до закінчення строків, визначених Кримінальним кодексом України, у разі тримання особи у неналежних умовах.

Факт і тривалість утримання в таких умовах визначатимуть спеціальні комісії, а їхні рішення можна буде оскаржити в суді. Крім того, особа протягом шести місяців з дня відбуття покарання матиме право звернутися з клопотанням про встановлення факту та строку неналежного тримання для зняття судимості до закінчення строків.

У Мін’юсті наголошують, що ухвалення законопроекту допоможе привести українське законодавство у відповідність до Конвенції про захист прав людини, підвищить стандарти гуманного поводження та забезпечить ефективні механізми компенсації за утримання в неналежних умовах.

