Кабмін підтримав законопроект про скорочення строків покарання через неналежні умови тримання

Уряд схвалив законопроект про компенсаційні заходи для засуджених у разі неналежних умов тримання

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання».

Документ передбачає запровадження механізму компенсації у випадках, коли встановлено факт перебування під вартою чи відбування покарання в неналежних умовах.

Зокрема:

строк, після якого можливе умовно-дострокове звільнення, може бути скорочено на період перебування в таких умовах;

невідбута частина покарання, яку можна замінити більш м’яким, також скорочуватиметься на відповідний термін;

може надаватися можливість зняття судимості до закінчення строків, визначених статтею 89 КК.

Факт і тривалість перебування у неналежних умовах визначатиме спеціальна комісія з розгляду скарг на умови тримання у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

Крім того, змінами до Кримінального процесуального кодексу України пропонується встановити можливість вирішення місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, питання про оскарження рішення комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань щодо встановлення факту та/або строку тримання у неналежних умовах тощо.

