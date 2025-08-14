Кабмин поддержал законопроект о сокращении сроков наказания из-за ненадлежащих условий содержания

Правительство одобрило законопроект о компенсационных мерах для осужденных в случае ненадлежащих условий содержания.

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно мер, направленных на восстановление прав осужденных лиц и лиц, взятых под стражу, в связи с ненадлежащими условиями содержания».

Документ предусматривает введение механизма компенсации в случаях, когда установлен факт нахождения под стражей или отбывания наказания в ненадлежащих условиях.

В частности:

• срок, после которого возможно условно-досрочное освобождение, может быть сокращен на период пребывания в таких условиях;

• неотбытая часть наказания, которую можно заменить более мягким, также будет сокращаться на соответствующий срок;

• может предоставляться возможность снятия судимости до окончания сроков, определенных статьей 89 УК.

Факт и продолжительность пребывания в ненадлежащих условиях будет определять специальная комиссия по рассмотрению жалоб на условия содержания в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний.

Кроме того, изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины предлагается установить возможность рассмотрения местным судом, в пределах территориальной юрисдикции которого осужденный отбывает наказание, вопроса об обжаловании решения комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний относительно установления факта и/или срока содержания в ненадлежащих условиях и т.д.

