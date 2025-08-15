Озеленение «на бумаге» — в Киеве заплатили 1,2 млн грн за несуществующие деревья

В столице предпринимателя подозревают в причастности к растрате 1,2 млн грн на озеленении города.

В Киеве директору частного общества, которое поставляло растения коммунальному предприятию, сообщили о подозрении в пособничестве в растрате бюджетных средств.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в марте-апреле 2023 года КП УЗН Святошинского района г. Киева провело тендерную закупку саженцев деревьев и кустарников на общую сумму более 5,2 млн гривен.

«Однако часть растений — декоративные яблони, клены, барбарис, а также другие растения — предприятие не поставило, хотя в документы внесли информацию о выполнении условий договора», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что главный агроном коммунального предприятия, который уже получил подозрение в растрате бюджетных средств, по предварительному сговору с указанным предпринимателем обеспечил изготовление и подписание заведомо поддельных документов о получении растений на сумму более 1,2 млн гривен.

Таким образом, поставщику саженцев перечислили деньги за непоставленную продукцию.

Действия предпринимателя квалифицированы как пособничество в растрате средств местного бюджета и внесении в документы заведомо ложной информации (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

