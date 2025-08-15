Озеленення «на папері» — у Києві заплатили 1,2 млн грн за неіснуючі дерева

У столиці підприємця підозрюють у причетності до розтрати 1,2 млн грн на озелененні міста.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві директору приватного товариства, яке постачало рослини комунальному підприємству, повідомили про підозру у пособництві в розтраті бюджетних грошей.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у березні-квітні 2023 КП УЗН Святошинського району м. Києва провело тендерну закупівлю саджанців дерев та кущів на загальну суму понад 5,2 млн гривень.

«Втім, частину рослин – декоративні яблуні, клени, барбарис, а також інші рослини підприємство не поставило, хоча в документи внесли інформацію про виконання умов договору», - заявили у відомстві.

Зазначається, що головний агроном комунального підприємства, який вже отримав підозру у розтраті бюджетних коштів, за попередньою змовою з вказаним підприємцем, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених документів про отримання рослин на понад 1,2 млн гривень.

Таким чином постачальнику саджанців перерахували гроші за не поставлену продукцію.

Дії підприємця кваліфіковано як пособництво у розтраті коштів місцевого бюджету та внесенні у документи завідомо неправдивої інформації (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.