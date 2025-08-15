Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Лица, зачисленные в заведение высшего образования сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования и не пользуются соответствующими правами, в частности и правом на получение справки, которая формируется по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЭБО) и должна подтверждать статус соискателя высшего образования. То есть, не могут получить справку, необходимую для оформления отсрочки от призыва по мобилизации.

Соответствующую позицию выразил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 5 августа 2025 года по делу №280/7211/24.

Обстоятельства дела

Классический частный университет обратился в суд с иском, в котором просил отменить приказы МОН о результатах внеплановой проверки, а также признать противоправными действия МОН по ограничению возможности формирования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЭБО) справки о соискателе образования по форме, определенной приложением 9 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560.

Также просил МОН обязать совершить действия по восстановлению университету возможности формирования в ЕДЭБО справки о соискателе образования по форме, определенной порядком проведения призыва.

Университет считал, что МОН не соблюдало процедуру применения крайней меры в виде аннулирования лицензии, поскольку не дало лицензиату возможности устранить нарушения лицензионных условий через механизм временной остановки лицензии.

По мнению истца, поскольку на период военного положения осуществление хозяйственной деятельности может осуществляться субъектами хозяйствования вообще без получения разрешительных документов (лицензии), осуществление истцом образовательной деятельности на третьем (образовательно-научном) уровне высшего образования в том объеме, в котором она ведется, не является нарушением действующего законодательства.

Кроме того, указал, что МОН безосновательно заблокировало КПУ возможность формировать справки о соискателях образования по данным ЕДЭБО на основании информации, которая уже внесена и содержится в ЕДЭБО, то есть, той информации, которая уже прошла верификацию и согласно действующему законодательству должна быть предоставлена соискателю образования по его запросу.

Решением Запорожского окружного административного суда иск был удовлетворен полностью. Постановлением Третьего апелляционного административного суда решение Запорожского ОАС отменено, в удовлетворении иска отказано.

Что решил Верховный Суд

Как указал КАС ВС, МОН проведена внеплановая проверка истца, по результатам которой составлен акт о нарушениях. На основании акта МОН принят приказ с требованием к КПУ в течение 21 дня устранить нарушения.

Поскольку требования, которые МОН изложило в приказе, Классическим частным университетом в установленный срок не были выполнены, что не оспаривает сам истец, МОН 12.07.2024 принят приказ о внеплановой проверке, и в дальнейшем составлен акт о невыполнении распоряжения по устранению нарушений лицензионных условий. На его основании приказом МОН от 22.07.2024 аннулированы лицензии на осуществление образовательной деятельности. Следовательно, доводы КПУ о нарушении порядка аннулирования лицензии не соответствуют обстоятельствам дела.

КАС ВС делает вывод о том, что алгоритм действий МОН в случае выявления во время проведения проверки лицензиата нарушения Лицензионных условий предусматривает составление в последний день проверки акта о выявленных нарушениях. После этого, в течение 5 дней со дня окончания проведения проверки составляется распорядительный документ в форме приказа об устранении выявленных нарушений с предоставлением срока на устранение. В случае невыполнения требований распоряжения, МОН составляет новый акт, который является основанием для принятия решения об аннулировании лицензии.

Другим доводом истец указал на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права в связи с отступлением этим судом от правового вывода, изложенного в постановлении Верховного Суда по делу 200/7428/21 о несоблюдении субъектом властных полномочий процедуры применения крайней меры в виде аннулирования лицензии, без предоставления возможности лицензиату устранить нарушения лицензионных условий.

По этому поводу КАС ВС отмечает, что статьей 16 Закона № 222-VIII действительно не предусмотрено такое основание для аннулирования лицензии, как в пункте 3 части 4 статьи 24 Закона № 1556-VIII – наличие акта о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования. А статьей 2 этого Закона установлено, что он регулирует общественные отношения в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, определяет исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию и т. д.

Однако пунктом 6 части 1 статьи 7 определено, что лицензированию подлежит образовательная деятельность, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных специальными законами в сфере образования. Следовательно, содержание этой нормы права свидетельствует, что Закон 1556-VIII является специальным по отношению к Закону 222-VIII. Следовательно, нормы, определенные специальным законом, являются приоритетными перед нормами общего закона. Следовательно, подлежит применению специальная норма, которая предусматривает аннулирование лицензии при наличии акта о невыполнении распоряжения об устранении нарушения лицензионных условий.

Не соглашается коллегия судей КАС ВС также с другими доводами кассационной жалобы, в частности относительно ошибочного применения судом апелляционной инстанции Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в заведениях высшего образования (научных учреждениях), вопреки предписаниям Закона «Об образовании», которыми установлена определенная автономия деятельности учебных заведений.

КАС ВС отмечает, что нормы законов «Об образовании» и «О высшем образовании» устанавливают определенную автономию деятельности учебных заведений, в частности и самостоятельно устанавливать нормативы численности лиц, которые учатся, на одну должность научно-педагогического и научного работника. При этом, указанные законы не определяют количество научно-педагогических работников, имеющих научную степень, для одновременного осуществления научного консультирования (руководства) соискателей научной степени доктора наук и доктора философии.

Поэтому Кабмин, как орган, который реализует государственную политику в сфере высшего образования, принял постановление №261. Пунктом 13 этого постановления определено, что ученый, который является доктором наук, может осуществлять одновременное научное консультирование (руководство) не более 5 соискателей, в том числе не более 3-х соискателей научной степени доктора наук.

Ученый, который является доктором философии (кандидатом наук), может осуществлять одновременное научное руководство не более 3-х соискателей степени доктора философии.

Указанный нормативно-правовой акт является обязательным к исполнению. Принятие такого акта не противоречит предписаниям Закона «Об образовании» и Закона «О высшем образовании» самостоятельно устанавливать нормативы численности лиц, которые учатся, на одну должность научно-педагогического и научного работника, однако с соблюдением минимального количества ученых, которые являются докторами наук и докторами философии, которые могут осуществлять одновременное научное руководство соискателями научной степени доктора наук или доктора философии.

Относительно доводов кассационной жалобы о неправомерном ограничении ответчиком доступа к ЕДЭБО

В соответствии с Порядком проведения призыва, соискатели образования для получения отсрочки от призыва предоставляют в ТЦК справку о соискателе образования, сформированную в ЕДЭБО по форме, определенной в приложении 9.

По делу, которое рассматривается, истец утверждал, что МОН безосновательно заблокировало КПУ возможность формировать справки о соискателях образования по данным ЕДЭБО на основании информации, которая уже внесена и содержится в ЕДЭБО, то есть, той информации, которая уже прошла верификацию и должна быть предоставлена соискателю образования по его запросу.

Однако согласно пункту 3 раздела III Положения о Единой государственной электронной базе по вопросам образования, утвержденного Приказом МОН №620, в случае нарушения установленного срока при внесении информации уполномоченный субъект, если иное не определено распорядителем ЕДЭБО, дополнительно вносит в ЕДЭБО информацию о причинах такого нарушения с наложением КЭП руководителя. Если нарушение установленного срока составляет более 30 дней, внесение информации в ЕДЭБО осуществляется по согласованию распорядителя ЕДЭБО, сформированному в ЕДЭБО с наложением КЭП ответственного работника распорядителя ЕДЭБО по результатам рассмотрения причин нарушения срока.

По этому делу суд апелляционной инстанции установил, что КПУ в 2024 году в ЕДЭБО внес информацию о соискателях образования с датами начала обучения в период с 10.10.2017 по 26.12.2023. То есть, указанная информация внесена с нарушением сроков, установленных указанным выше пунктом 3 Положения о ЕДЭБО, при этом согласование распорядителя ЕДЭБО истцом получено не было.

Следовательно, суд апелляционной инстанции обоснованно поставил под сомнение доводы истца о том, что внесенная в ЕДЭБО информация прошла надлежащую верификацию, в связи с чем должна быть предоставлена соискателю образования по его запросу.

Кроме того, КАС ВС соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, а соответственно не могут пользоваться и правом на получение справки, которая формируется по данным ЕДЭБО.

Такой вывод соответствует нормам части 3 статьи 24 Закона № 1556-VIII, по которой лицензия на осуществление образовательной деятельности предоставляется решением органа лицензирования о предоставлении субъекту хозяйствования права на осуществление образовательной деятельности на определенном уровне высшего образования в пределах лицензированного объема или на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе, предусматривающей присвоение профессиональной квалификации по профессиям, для которых введено дополнительное регулирование, в пределах определенного для такой программы лицензированного объема дополнительно к лицензированному объему на соответствующем уровне.

Лицензированный объем устанавливается на определенном уровне высшего образования или для определенной образовательной программы, предусматривающей присвоение профессиональной квалификации по профессиям, для которых введено дополнительное регулирование, и определяет максимальное суммарное количество соискателей высшего образования, которые могут в течение одного календарного года поступить на обучение в заведение высшего образования, быть восстановлены в нем или переведены в него из других заведений высшего образования для получения высшего образования соответствующего уровня, или по соответствующей образовательной программе.

Исходя из законодательно определенного понятия «заведение высшего образования», условий функционирования такого заведения – на основании выданной лицензии на осуществление образовательной деятельности, с соблюдением заведением высшего образования установленного лицензионного объема, суд апелляционной инстанции правильно указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования определенным законодательством способом и не пользуются соответствующими правами, в частности и правом на получение справки, которая формируется по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования и должна подтверждать статус соискателя высшего образования.

По мнению КАС ВС является верным, учитывая обоснование истцом требований в этой части невозможностью соискателей образования получить справки по форме, определенной приложением к Порядку проведения призыва граждан на военную службу, вывод суда апелляционной инстанции о том, что фактически иск заявлен не с целью защиты прав или законных интересов истца, а в интересах других лиц – соискателей высшего образования, которые не лишены возможности самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав или интересов.

Таким образом, КАС ВС оставил решение апелляционного суда без изменений, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

