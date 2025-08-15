Практика судов
В Харькове полицейский забрал товарища из ВВК, сказав врачам, что задерживает его за мошенничество

14:51, 15 августа 2025
Участковый офицер полиции вывел знакомого с ВВК, сообщив врачам о задержании мужчины за мошенничество.
В Харькове полицейский забрал товарища из ВВК, сказав врачам, что задерживает его за мошенничество
Индустриальный районный суд г. Харькова признал участкового офицера полиции виновным в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время военного положения (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Как говорится в приговоре по делу № 644/6698/25, следствие установило, что в августе 2024 года правоохранитель, используя свое служебное положение, незаконно сорвал прохождение медицинского осмотра товарищем для определения степени пригодности к военной службе по призыву во время мобилизации. Полицейский сообщил медработникам ложную информацию о задержании мужчины за мошенничество и вывел его из помещения поликлиники, чем фактически сорвал мобилизационные мероприятия.

В суде обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года. Также с него взыщут более 10 тыс. грн за проведение экспертизы.

Кроме того, суд постановил лишить обвиняемого специального звания «майор полиции» и вернуть изъятые телефоны владельцам.

Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд.

