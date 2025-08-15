У Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК, сказавши лікарям, що затримує його за шахрайство

Дільничний офіцер поліції вивів знайомого з ВЛК, повідомивши лікарям про затримання чоловіка за шахрайство.

Індустріальний районний суд м. Харкова визнав дільничного офіцера поліції винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України під час воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Як йдеться у вироці справи 644/6698/25, слідство встановило, що у серпні 2024 року правоохоронець, використовуючи службове становище, незаконно зірвав проходження медичного огляду товариша для визначення ступеня придатності до військової служби за призивом під час мобілізації. Поліцейський повідомив медпрацівникам неправдиву інформацію про затримання чоловіка за шахрайство та вивів його з приміщення поліклініки, чим фактично зірвав мобілізаційні заходи.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та щиро розкаявся. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком у 3 роки. Також із нього стягнуть понад 10 тис. грн за проведення експертизи.

Крім того, суд ухвалив позбавити обвинуваченого спеціального звання «майор поліції» та повернути вилучені телефони власникам.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду.

