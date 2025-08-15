Практика судов
В Гоструда объяснили, предоставляется ли декретный отпуск, если трудовой договор приостановлен

13:38, 15 августа 2025
Приостановление трудового договора не лишает женщины права на декретный отпуск.
В Гоструда объяснили, предоставляется ли декретный отпуск, если трудовой договор приостановлен
В период военного положения многие трудовые процессы пережили изменения, в частности возможность приостановки действия трудового договора. Это вызывает немало вопросов у работниц, которые находятся в состоянии беременности или планируют оформить отпуск по беременности и родам. Один из самых распространенных — можно получить декретный отпуск и соответствующие выплаты, если трудовой договор приостановлен.

Гоструда отмечает, что приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором.

В период действия военного положения работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста даже при приостановлении действия трудового договора, а также не может уволить его во время таких отпусков.

Что такое приостановление трудового контракта?

Приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с войной, что исключает возможность предоставления работы.

Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

Для приостановки действия трудового договора необходимо наличие двух условий: работодатель не может обеспечить работника работой и работник не может его выполнять.

