У Держпраці пояснили, чи надається декретна відпустка, якщо трудовий договір призупинено

13:38, 15 серпня 2025
Призупинення трудового договору не позбавляє жінку права на декретну відпустку.
У період воєнного стану багато трудових процесів зазнали змін, зокрема можливість призупинення дії трудового договору. Це викликає чимало запитань у працівниць, які перебувають у стані вагітності або планують оформити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Одне з найпоширеніших — чи можна отримати декретну відпустку та відповідні виплати, якщо трудовий договір призупинено.

Держпраці зазначає, що призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

У період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв’язку із вагітністю і пологами й відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку навіть під час призупинення дії трудового договору, а також не може звільнити її під час таких відпусток.

Що таке призупинення трудового договору?

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з війною, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов: роботодавець не може забезпечити працівника роботою і працівник не може її виконувати.

