Галина Третьякова выступила против принудительного выселения из жилья без решения суда

По словам Третьяковой, комитет учел ее правки к законопроекту о запрете выселения из жилья без решения суда, однако на данный момент финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова сообщила, что Комитет по вопросам организации государственной власти, который возглавляет Елена Шуляк, учел ее правки относительно невозможности принудительно выселять лиц из жилья и отключать от водо-, электро- и газоснабжения без решения суда.

«Коллеги, можно приписывать мне какие угодно «социалистические» устремления выселять принудительно без решения суда — это депортация. А это преступление против человечности. Выселение (физлиц, имущество, домашние животные) можно разделить на добровольное и принудительное. Принудительное всегда должно происходить при участии МВД и не может быть результатом насильственных действий группы лиц, входящих в состав комиссий, группировок и т. д.

Принудительное выселение может быть исключительно по решению суда. Именно суд должен разобраться, есть ли у человека еще две-три квартиры, или это жилье единственное, и разобраться с основаниями выселения. Основания можно грубо разделить на два вида: финансовые (что-то не оплачено) и другие нарушения в соответствии с АКУ. Второе из последнего: это админпротокол, в случае необходимости еще один — и потом все равно суд. Финансовые вещи — суд — погашение за счет зарплаты, накоплений, имущества и т. д. (это закон об исполнительном производстве). Принимать решения вне суда — еще раз — это депортация (кто не знает — смотрите определение, включая международное право). И без суда нам не позволяет делать это наша Конституция, статья 47. Это по поводу выселения», — отметила она.

Вероятно, речь идет о законопроекте №12377, которым отменяется Жилищный кодекс, инициатором которого выступила Елена Шуляк вместе с другими депутатами.

Следует заметить, что законопроект был принят в первом чтении 16 июля, потом над ним работала рабочая группа.

Проект к первому чтению не содержал подобных норм. Основная масса его норм касалась служебного жилья. На данный момент финальная редакция ко второму чтению так и не была опубликована.

Автор: Наталя Мамченко

