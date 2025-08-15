Галина Третьякова виступила проти примусового виселення з житла без рішення суду

За словами Третьякової, комітет врахував її правки до законопроекту щодо заборони виселення з житла без рішення суду, однак наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова повідомила, що Комітет з питань організації державної влади, який очолює Олена Шуляк, врахував її правки стосовно неможливості без рішення суду примусово виселяти осіб з житла та відключати від водо-, електро- та газопостачання.

«Колеги, можна приписувати мені які завгодно «соціалістичні» спрямування виселяти примусово без рішення суду – це депортація. А це злочин проти людяності. Виселення (фізосіб, майно, домашні тварини) можна поділити на добровільне і примусове. Примусове завжди має відбуватись за участі МВС, і не може бути результатом насильницьких дій групи осіб, що входять до складу комісій, угрупувань тощо.

Примусове виселення може бути виключно за рішенням суду. Саме суд має розібратись, чи є у людини ще дві-три квартири, чи це житло єдине, і розібратись з підставами виселення. Підстави можна грубо поділити на два види: фінансові (щось несплачено) і інші порушення відповідно до АКУ. Друге з останнього: це адмінпротокол, у разі необхідності ще один – і потім все рівно суд. Фінансові речі – суд – погашення за рахунок зарплати, накопичень, майна, тощо (це закон про виконавче провадження). Приймати рішення поза межами суду – ще раз – це депортація (хто не знає – дивіться визначення, включаючи міжнародне право). І без суду нам не дозволяє робити це наша Конституція стаття 47. Це щодо виселення», зазначила вона.

Ймовірно, йдеться про законопроект 12377, яким скасовується Житловий кодекс, ініціатором якого виступила Олена Шуляк разом з іншими депутатами.

Слід зауважити, що законопроект був прийнятий в першому читанні 16 липня, потім над ним працювала робоча група

Проект до першого читання не містив подібних норм. Основна маса його норм стосувалася службового житла. Наразі фінальна редакція до другого читання так і не була опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.