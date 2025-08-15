Госреестры Минюста не будут работать с 16 по 18 августа из-за технических работ

Единые и государственные реестры, администрирование которых входит в компетенцию Министерства юстиции, идут на плановые технические работы.

С 20:00 субботы, 16 августа, до 08:00 понедельника, 18 августа, временно не будут работать единые и государственные реестры, администрирование которых относится к компетенции Министерства юстиции.

Как сообщили в ГП «Национальные информационные системы», в этот период проведут плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что во время работ будут недоступны, в частности:

Единый государственный реестр нормативно-правовых актов;

Единый реестр нотариусов Украины;

Наследственный реестр;

Единый реестр доверенностей;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Единый государственный реестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Единый реестр должников.

