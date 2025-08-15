Госреестры Минюста не будут работать с 16 по 18 августа из-за технических работ

15:26, 15 августа 2025
Единые и государственные реестры, администрирование которых входит в компетенцию Министерства юстиции, идут на плановые технические работы.
С 20:00 субботы, 16 августа, до 08:00 понедельника, 18 августа, временно не будут работать единые и государственные реестры, администрирование которых относится к компетенции Министерства юстиции.
Как сообщили в ГП «Национальные информационные системы», в этот период проведут плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения.
В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что во время работ будут недоступны, в частности:
- Единый государственный реестр нормативно-правовых актов;
- Единый реестр нотариусов Украины;
- Наследственный реестр;
- Единый реестр доверенностей;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Единый государственный реестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований;
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Единый реестр должников.
