Практика судов
  1. В Украине

Госреестры Минюста не будут работать с 16 по 18 августа из-за технических работ

15:26, 15 августа 2025
Единые и государственные реестры, администрирование которых входит в компетенцию Министерства юстиции, идут на плановые технические работы.
Госреестры Минюста не будут работать с 16 по 18 августа из-за технических работ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 20:00 субботы, 16 августа, до 08:00 понедельника, 18 августа, временно не будут работать единые и государственные реестры, администрирование которых относится к компетенции Министерства юстиции.

Как сообщили в ГП «Национальные информационные системы», в этот период проведут плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что во время работ будут недоступны, в частности:

  • Единый государственный реестр нормативно-правовых актов;
  • Единый реестр нотариусов Украины;
  • Наследственный реестр;
  • Единый реестр доверенностей;
  • Государственный реестр обременений движимого имущества;
  • Единый государственный реестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований;
  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
  • Автоматизированная система исполнительного производства;
  • Единый реестр должников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Минюст предлагает снимать судимость до окончания установленных УК сроков в случае содержания лица в ненадлежащих условиях

Министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс, в частности, предлагает сократить срок, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение, на срок содержания в ненадлежащих условиях.

Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Галина Третьякова выступила против принудительного выселения из жилья без решения суда

По словам Третьяковой, комитет учел ее правки к законопроекту о запрете выселения из жилья без решения суда, однако на данный момент финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду